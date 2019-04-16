Со 2 мая будут действовать новые счета для уплаты ЕСВ

С 2 мая 2019 года вступают в действие новые небюджетные счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, для уплаты средств единого взноса и финансовых санкций.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Изменение происходит в связи с проведением реорганизации территориальных органов ГФС.

До 26 апреля действуют старые счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины.

ГФС также напоминает, что рабочий день вторник, 30 апреля, Кабмин перенес на субботу 11 мая, то есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день 30 апреля. Нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов (п.57.1 ​​ст.57 Кодекса), поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля 2019 года.

Напомним:

За три месяца 2019 года в бюджет поступило 61,3 миллиарда гривень единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, что на 23,2%, или на 11,5 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2018 года физические лица-предприниматели на пенсии были освобождены от уплаты единого социального взноса.

В ноябре 2018 года Кабмин придумал, как собирать больше налогов с высоких зарплат.

Кабинет министров в начале марта разделил ГФС на две структуры — на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Конкурс на должность главы ГФС будет проведен Комиссией высшего корпуса госслужбы 16 апреля 2019 года, среди кандидатов - заместитель министра финансов Сергей Верланов и заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Экономическая правда