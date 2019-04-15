Глава центробанка ЕС усомнился в независимости ФРС США

Президент Европейского центрального банка Марио Драги "беспокоится" по поводу того, что президент США Дональд Трамп вмешивается в работу Федеральной резервной системы.

Об этом пишет Bloomberg.

Выступая перед журналистами в ходе сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне, Драги сказал, что, "безусловно, беспокоится по поводу независимости центробанков", и особенно "в самой важной юрисдикции в мире".

Издание отмечает, что представители центробанков обычно не склонны комментировать политику или происходящее в других странах.

Позднее Драги был замечен разговаривающим в штаб-квартире МВФ с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, которого Трамп часто обвинял в том, что центробанк недостаточно стимулирует американскую экономику.

"Если центробанк не обладает независимостью, люди вполне могут решить, что монетарные решения принимаются на основе советов политиков, а не объективной оценки экономических перспектив", — сказал Драги.

"Центробанки должны иметь возможность свободно выбирать, как наилучшим образом выполнять свои мандаты", — отметил он.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.