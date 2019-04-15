О чем говорят предприниматели на SUP DAY FORUM 2019 (укр)

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Поки у світі країни будують стіни та намагаються вести відособлену політику (Brexit, "стіна Трампа"), Спілка українських підприємців (СУП) пропонує будувати найміцніші мости співпраці й партнерства, і починає – з українського бізнесу.



18 квітня СУП уже втретє збере активних підприємців країни обговорити питання, які їх найбільше турбують, в рамках головної бізнес-події року – SUP DAY FORUM 2019.

Найкращі підприємці з усієї країни обмінюватимуться досвідом із такими ж підприємцями, як самі. Замість довгих мотивуючих спічів бізнес-лідери та трендсеттери ділитимуться прикладними інструментами для досягнення бізнес-цілей.

Тут ви зможете завести нові професійні знайомства та отримати нового бізнес-партнера.

Ексклюзивно для читачів "Економічної правди" ми пропонуємо знижку 30% за промокодом supdayforum30.

Придбати квиток: http://bit.ly/2PcUEAx

Серед спікерів форуму:

Костянтин Єфименко, президент групи компаній Biopharma

Ростислав Вовк, засновник та СЕО "Кормотех"

Андрій Здесенко, засновник "Біосфера"

Дмитро Расновський, генеральний менеджер Glovo в Україні

Владислав Чечоткін, засновник Rozetka.ua

Едуард Ахрамович, засновник Art Nation

Олександр Соколовський, засновник "Текстиль-Контакт"

Владислав Бурда, президент ReadHead Family Corporation (мережа магазинів "Антошка")

В’ячеслав Климов, президент СУП, співвласник "Нова Пошта"

Володимир Поперешнюк, співвласник "Нова Пошта"

Микола Кміть, голова Наглядової ради "МУККО"

Микола Каблука, засновник компанії Expolight.

Прагнете зрозуміти, чому та як лідерам і трендсеттерам сьогодення вдалося?

Вам не вистачає практичних інструментів, які допоможуть диференціювати ваш бізнес від інших гравців?

Ви задумуєтеся над тим, як вийти на міжнародні ринки?

Хочете знайти однодумців та партнерів для спільної діяльності, поділитись своїм досвідом та ідеями?

Якщо ви прагнете отримати найцінніші знання від власників, які вже побудували успішні компанії та готові поділитися ефективними рішеннями, тоді вам просто НЕОБХІДНО БУТИ 18 КВІТНЯ на SUP DAY FORUM 2019!

Дата: 18 квітня

Час: 9.00-18.00

Місце: Київ, КВЦ "Парковий"

Детальніше про спікерів та програму форуму: https://supdayforum.com.ua/

Придбати квиток: http://bit.ly/2PcUEAx

Ексклюзивно для читачів "Економічної правди" ми пропонуємо знижку 30% за промокодом supdayforum30.



Генеральний партнер заходу: Winner Group Ukraine

Фінансовий партнер:UKRSIBBANK

Логістичний партнер: "Нова Пошта"

Надійний партнер: корпорація "Біосфера"

Комунікаційний партнер: EFCOM

Консалтинговий партнер: Visotsky Consulting Kiev

Генеральний медіапартнер: Економічна правда

Інтелектуальний партнер: КМБШ

Медіапартнери: Liga.net, Delo.ua, Investory News