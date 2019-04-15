"Киевгорстрой" признали лучшим застройщиком Киева (укр)

PROMOTED

Холдингову компанію "Київміськбуд" визнали кращим забудовником столиці. Відповідний рейтинг, до якого увійшли 8 будівельних компаній, укладено журналом "Власний рахунок".

Найкращі будівельні компанії Києва



1. Київміськбуд

2. Інтергал-Буд

3. УКРБУД

4. DIM Group

5. KAN Development

6. Група компаній Royal House

7. Ковальська Нерухомість

8. Perfect Group



Як зазначають організатори рейтингу, протягом минулого року "Київміськбуд" займав першість на ринку нерухомості по кількох позиціях.



"За даними консалтингової компанії UTG, серед лідерів будівельного ринку в 2018 році були компанії-забудовники: "Київміськбуд", "Укрбуд", "Інтергал-Буд", STOLITSA Group і "ДСК-Житлобуд".



Причому, за інформацією компанії "Євро Рейтинг", серед 250 столичних новобудов більшість нових проектів стартувало у трьох компаній: "Київміськбуд", "Інтергал-Буд" і "Укрбуд". Лідером став "Київміськбуд" – 9 нових проектів", – йдеться у матеріалі.



За словами Голови правління – президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, торік компанія неодноразово отримувала нагороди за першість, і 2019 не стане винятком.

"Будь-яке визнання чи "золото" у рейтингу – це привід бути ще краще. На даний час "Київміськбуд" працює над зведенням понад 60 житлових будинків. А загальний заділ компанії складає майже 2 млн кв. м нерухомості. Потреба у новому житлі є, можливості його зводити також, тож працюємо далі. Тим більше, що роботу компанії оцінюють настільки високо", – зазначив Ігор Кушнір.



На даний час на ринку Києва нараховується приблизно 250 новобудов і близько 100 будівельних компаній.