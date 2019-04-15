Топ-10 стран по переводам от мигрантов — данные Приватбанка
За 2018 год Приватбанк увеличил выплаты денежных переводов через цифровые сервисы и отделения банка на 25% — до 2,6 миллиардов долларов.
Об этом сообщается на сайте Приватбанка.
При этом более 60% переводов получены исключительно через цифровые сервисы банка.
По данным финучреждения, больше всего средств мигрантов в прошлом году поступило в Украину из США — 16% от общего объема поступлений.
На втором месте по объему валютных поступлений — Великобритания (8%).
Замыкает тройку лидеров Израиль (6%).
Также в топ-10 стран, которые обеспечивают больше поступлений от трудовых мигрантов, попали: Германия (5%), Россия (5%), Италия (5%), Польша (4%), ОАЭ (2,7%), Турция (2,5%) и Кипр (2%).
Напомним, что по данным Всемирного банка, по состоянию на 9 апреля заробитчане перечислили в Украину рекордные 14 миллиардов долларов. Таким образом Украина стала лидером по входящих денежных переводах в регионе, обогнав Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua