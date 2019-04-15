Топ-10 стран по переводам от мигрантов — данные Приватбанка

За 2018 год Приватбанк увеличил выплаты денежных переводов через цифровые сервисы и отделения банка на 25% — до 2,6 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте Приватбанка.

При этом более 60% переводов получены исключительно через цифровые сервисы банка.

По данным финучреждения, больше всего средств мигрантов в прошлом году поступило в Украину из США — 16% от общего объема поступлений.

На втором месте по объему валютных поступлений — Великобритания (8%).

Замыкает тройку лидеров Израиль (6%).

Также в топ-10 стран, которые обеспечивают больше поступлений от трудовых мигрантов, попали: Германия (5%), Россия (5%), Италия (5%), Польша (4%), ОАЭ (2,7%), Турция (2,5%) и Кипр (2%).

Напомним, что по данным Всемирного банка, по состоянию на 9 апреля заробитчане перечислили в Украину рекордные 14 миллиардов долларов. Таким образом Украина стала лидером по входящих денежных переводах в регионе, обогнав Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

Экономическая правда