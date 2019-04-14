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Microsoft сообщил о взломе почты "Outlook" и доступе к данным пользователей

Воскресенье, 14 апреля 2019, 15:22

Компания Microsoft сообщила пользователям электронной почты "Outlook" о том, что хакеры получили доступ к некоторым учетным записям в период с 1 января по 28 марта 2019 года. 

Об этом пишет The Verge со ссылкой на сообщение компании.

Согласно сообщению, Microsoft обнаружил, что учетные данные пользователей были получены  в результате взлома службы техподдержки.

"Хакеры могли просматривать адреса электронной почты, имена папок и строки "тема" в электронных письмах, но не содержание электронных писем или вложений", - отмечается в сообщении. 

В компании заявили, что хакеры не смогли украсть пароли для входа в систему или другую личную информацию, но в целях безопасности Microsoft рекомендует обновить пароли.

Остается невыясненным, какое количество пользователей затронула атака и кто участвовал во взломе.

"Наши данные указывают на то, что информацию, относящуюся к учетной записи, можно было просмотреть, но мы не знаем, почему эта информация была просмотрена или как она могла быть использована", - говорится в сообщении Microsoft. 

Украинская правда

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