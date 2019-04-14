Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Для поездки необходимо иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - отметили в ведомстве.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

В Департаменте МИД напомнили, что путешественники должны придерживаться законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории и должны быть застрахованы.