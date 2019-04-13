ЕС за последние годы снял санкции с девяти соратников Януковича - СМИ

Евросоюз за последние годы исключил девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича из списка санкций.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание Welt am Sonntag.

Санкции решили отменить из-за недостаточных доказательств против них, говорится в материале со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей.

4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года. В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева.

В ГПУ тогда уверяли, что делают все возможное, чтобы довести расследование по Клюеву до конца.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года.

В целом в список санкций ЕС внесены 170 человек и 44 организации.