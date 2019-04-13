Ранний инвестор Uber может получить доходность более 76 500%

Ранний инвестор Uber — венчурный фонд Benchmark — может получить доходность на свои первые инвестиции в размере более 76 500%.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, в начале 2011 года фонд Benchmark возглавил инвестраунд серии A, вложив в стартап, существовавший на тот момент меньше двух лет, примерно 9 млн долларов.

Сейчас эта сумма могла бы превратиться в 6,9 млрд долларов, пишет журналист WSJ Скотт Остин. Если посчитать в процентах, то доходность этой инвестиции составила почти 76 567%.

Benchmark после первого раунда инвестиций участвовал и в других, увеличивая свою долю в Uber. В прошлом году фонд продал около 15% своей доли японскому холдингу SoftBank за 900 млн долларов.

Сейчас Benchmark, по данным Uber, владеет 11% компании — это 150 млн акций. В случае успешного IPO этот пакет будет стоить 8,25 млрд долларов.

Напомним, Uber, крупнейший в мире онлайн-сервис вызова такси, 11 апреля подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы для регистрации IPO вместе с проспектом для инвесторов.

Пока что информация предварительная и не полная, отмечается в документах. В частности, в проспекте не указан ценовой диапазон размещения, что не позволяет оценить всю компанию.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что ценовой диапазон размещения может составить от 48 до 55 долларов за акцию.