Немецким компаниям предложили участие в управлении украинской ГТС — Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель после их встречи в Берлине в пятницу, сообщает Укринформ.

"Мы не прекратили нашей борьбы за то, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Германия предлагает механизм в виде обеспечения определенного объема "прокачки газа" через территорию Украины, а наша власть видит выход в остановке строительства этого газопровода "Северный поток-2" в связи с тем, что есть политическая окраска проекта и угроза для Украины.

"Хочу подчеркнуть, что наши переговоры с Германией в этой сфере продолжаются", - добавил Порошенко.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии и Украины есть общая цель в том, что касается газопровода "Северный поток-2".

По её словам, речь идет о сохранении роли Украины как страны-транзитера российского газа.

Меркель напомнила, что продолжаются переговоры о продлении контракта о транзите газа с РФ, и в них участвует ЕС. "Так будет и в дальнейшем", - пообещала она.

Канцлер также уверила, что во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным постоянно даёт понять, что транзит через Украину должен быть сохранен.

Напоминаем:

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.