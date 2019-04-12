За год в Украине подешевело горючее

За период с марта 2019 по март 2018 бензины и сжиженный газ подешевели, дизельное топливо незначительно подорожало.

О этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает Укринформ.

Средняя цена бензина А95 в марте 2019 составила 28,33 грн за 1 л - на 3,4% меньше, чем в марте 2018 года. Бензин А92 в прошлом месяце в среднем по Украине стоил 27,23 грн за 1 л, что на 4,5% меньше, чем в марте 2018 года.

Дизельное топливо в прошлом месяце в среднем продавалось по 28,18 грн за 1 л, что на 4,0% больше, чем в прошлом году. Сжиженный газ с марта 2018 года по март 2019 подешевел на 12,2%, до 11,19 грн за 1 л.