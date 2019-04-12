Новая автомагистраль между Мукачево и Львовом сократит время в пути до 1,5 часа

Новая автомагистраль между Мукачево и Львовом сократит время в пути до 1 часа 30 минут против нынешних 3 часов 30 минут.

Об этом говорилось на рабочей встрече в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины 12 апреля, сообщает "Укравтодор" в Facebook.

"Европейский инвестиционный банк выразил предварительную готовность оказать грантовую помощь для подготовки ТЭО европейского образца для строительства новой автомагистрали Львов — Мукачево — Ужгород с ответвлением к венгерской границе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая автомагистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км/ч.

Важность этого коридора объясняется тем, что им направляется основной экспортный поток в страны Южной и Юго-Западной Европы.

Также новая дорога обеспечит стабильное соединение с Закарпатской областью, подчеркнул советник председателя госагентства автомобильных дорог Александр Кава.

"Дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП "Дыйда" и словацкой D1 через КПП "Ужгород", — подчеркнули в "Укравтодоре".

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Экономическая правда