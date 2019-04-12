Топ украинских компаний, способных выйти на космический рынок

youcontrol.com.ua

Аналитики назвали украинские компании из пяти отраслей, которые получают наибольшие доходы и имеют шансы выйти на космический рынок.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Всемирный Совет по вопросам космических технологий ранее назвал пять отраслей, представители которых уже в обозримой перспективе могут начинать покорять внеземные пространства: транспорт, добыча, энергетика, строительство и гостиничный бизнес.

Аналитики YouControl констатируют, что в Украине, не так много компаний, которые по масштабам деятельности могут конкурировать с коллегами из США или Европы даже на Земле.

В тройку крупнейших транспортных компаний Украины входит две, занимающиеся железнодорожными перевозками (АО "Украинская железная дорога", ООО "Лемтранс") и одна - авиа (ОАО "Авиакомпания" Международные авиалинии Украины "). И их выручка за год превышает 100 млрд грн.

youcontrol.com.ua

Две из трех ТОП-компаний, работающих в энергетике - государственные (ГП "Энергорынок", ГП "Энергоатом"). Среди частных к лидерам смогло пробиться только АО "ДТЭК". Вместе они получили более 200 млрд грн выручки за 2017 год.

youcontrol.com.ua

В ТОП-3 крупнейших добывающих предприятий попали связанные с газом, нефтью и углем негосударственные компании (АО "Укргаздобыча", ОАО "ДТЭК Павлоградуголь" и ОАО "Укрнафта"). По 2017 они сгенерировали выручку в сумме более 150 млрд грн.

youcontrol.com.ua

Наибольшую выручку, а соответственно и масштабы работы, имеют компании, которые занимаются автомобильными дорогами и строят жилье (ООО "Дорожное строительство" Альтком ", ООО" Автомагистраль-Юг "и ОАО" Холдинговая компания Киевгорстрой "). Хотя ТОП-3 предприятия в строительной отрасли за 2017 "наработали" только на сумму около 10 млрд грн.

youcontrol.com.ua

Две компании, лидирующие в гостиничном бизнесе, - имеют одни из самых фешенебельных отелей столицы (ООО "Отель Менеджмент" и ООО "Гранд Менеджмент"). А еще одна - ОАО "Новые инжиниринговые технологии" - предоставляет консалтинговые услуги, в том числе в сфере туризма. Хотя их выручка (около 1 млрд грн) и значительная для рынка по сравнению с другими отраслями они проигрывают.

youcontrol.com.ua

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Экономическая правда