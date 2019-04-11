МАУ запустит авиарейсы Киев-Ницца

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Киев-Ницца (Франция) начиная с 27 апреля.

Об этом авиаперевозчик написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что цены на прямые рейсы стартуют от 3548 грн в одну сторону, и количество билетов по этому предложению ограничено.

"Акционное предложение действительно до 14 апреля 2019 года. Период путешествия 4 мая — 12 июня 2019 года", — сообщили в компании.

Приобрести билеты можно на сайте МАУ.

Напомним, ранее французская авиакомпания Aigle Azur подтвердила выход на украинский рынок с 18 апреля и объявила цены на рейс Киев-Париж.

Экономическая правда