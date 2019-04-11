МАУ запустит авиарейсы Киев-Ницца
Четверг, 11 апреля 2019, 20:13
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Киев-Ницца (Франция) начиная с 27 апреля.
Об этом авиаперевозчик написал на своей странице в Facebook.
Сообщается, что цены на прямые рейсы стартуют от 3548 грн в одну сторону, и количество билетов по этому предложению ограничено.
"Акционное предложение действительно до 14 апреля 2019 года. Период путешествия 4 мая — 12 июня 2019 года", — сообщили в компании.
Приобрести билеты можно на сайте МАУ.
Напомним, ранее французская авиакомпания Aigle Azur подтвердила выход на украинский рынок с 18 апреля и объявила цены на рейс Киев-Париж.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua