lifecell инвестирует в первый украинский электромобиль

Владелец украинского lifecell, Turkcell Group, инвестирует в разработку первого украинского электрокара.

Об этом сообщил председатель правления Turkcell Group Ахмет Акча на Turkcell Technology Summit 2019 в Стамбуле, передает LIGA.net.

По его словам, в этом году в Турции будет выпущен первый прототип местного электрокара. Его официальные продажи стартуют с 2022 года.

"После старта продаж в Турции, TurkCell планирует выйти на украинский рынок и заняться разработкой украинского электрокара", — заявил Акча.

В финансировании производства участвуют пять компаний: четыре турецкие и одна украинская. Заложенная сумма на выпуск турецкого электрокара составляет 3 млрд долларов.

TurkCell была основана в 1994 году. Главная специализация компании — сотовая связь. Компания предоставляет услуги в девяти странах, суммарное количество пользователь — больше 68 миллионов.

Напомним:

В прошлом году компания Ford заявила, что увеличит инвестиции в гибриды и электромобили более чем в два раза.

Также увеличить вдвое инвестиции в выпуск электромобилей ранее пообещал Porsche.

Также напомним, что в январе текущего года в Украине стартовали продажи нового китайского электромобиля JAC iEV7S.

О том, насколько удобно пользоваться электрокарами в нашей стране, мы писали в материале: "Электрокаром по Украине: Как и где зарядить автомобиль".