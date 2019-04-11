В ЕС говорят, что Украина может избавиться от экономической зависимости от транзита газа

В Еврокомиссии считают, что Украина способна избавиться от экономической зависимости государственного бюджета от платежей за транзит российского газа в страны ЕС и стать международным игроком на энергетическом рынке благодаря своему потенциалу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

Директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт прокомментировал слова исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко о том, что в случае введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" транзит российского газа по территории Украины больше не потребуется, что приведет к тому, что украинский бюджет потеряет около 4% ВВП.

"Что я хотел бы сказать Украине, господин Витренко упомянул о финансовом аспекте: да, нам нужен транзит, и мы будем делать все, что в наших силах, чтобы сделать этот транзит (через Украину. - Ред.) как можно более долгосрочным, но я бы также сказал украинской стороне - не стройте ваше экономическое будущее на транзитном контракте с Россией. Концентрируйтесь на ваших собственных сильных сторонах в энергетической системе, потому что у вас в Украине есть огромный потенциал стать настоящим международным энергетическим экспортером, энергетическим игроком с ресурсами, которые у вас есть", - отметил Борхардт.

По его словам, в Украине уже "много делается", чтобы увеличить добычу газа. "Вы должны также думать, чтобы в среднесрочной перспективе лишиться финансовой и экономической зависимости от транзита. Думайте об украинском будущем в энергетической системе, потому что у вас есть потенциал стать независимыми от России", - говорит представитель Еврокомиссии.

Рассказывая о состоянии отношений ЕС с РФ в вопросах поставок энергоносителей, он констатировал, что европейской стороне "не хватает взаимодействия по нашему собственному интересу".

"Что мы видим в нынешних отношениях с Россией в энергетическом секторе в целом, так это то, что есть монолитный блок с российской стороны, основанный исключительно на российском интересе. Это не то, что ты можешь ожидать от переговоров, где интересы должны быть сбалансированными. Мы много раз говорили российской стороне, что они должны учитывать наши интересы", - добавил Борхардт.

Он убежден: Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь газопровод "Северный поток-2" не заработает еще 2-3 года.

Европейская правда