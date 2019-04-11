Семья погибшего при крушении 737 MAX подала иск к Boeing на 50 миллионов долларов

Семья погибшего при крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines гражданина Канады обратилась в окружной суд округа Кук в Чикаго (США) с исковым заявлением к фирме-производителю авиалайнера о возмещении вреда.

Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов, сообщает "Интерфаксу-Украина".

"Требования заявлены о компенсации вреда в размере 50 миллионов долларов", — сообщил

адвокат.

По его словам, у погибшего 54-летнего бухгалтера и председателя фонда "Кенийских граждан в Калгари" остались супруга и трое детей.

"Это первый иск, в настоящее время на стадии оформления документы родственников других погибших, которые также намерены обратиться в суд", — резюмировал Трунов.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

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