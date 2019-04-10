В Минэнерго объяснили, зачем хотят ограничить установку частных СЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утверждает, что многие частные СЭС в Украине злоупотребляют и зарабатывают за счет других потребителей.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Многие частные СЭС устанавливают не для компенсации собственной нагрузки (поскольку она приближена к нулю), а исключительно для заработка за счет других потребителей. Такие, агрегированные на частных земельных участках СЭС в профицитных энергорайонах приводят к ухудшению нормативных показателей качества электроэнергии и безопасности поставок", - заявили в министерстве.

"Потребитель производит электроэнергию, которая ему не нужна. И за эту "ненужную" электроэнергии другие потребители должны опосредованно платить по 5,4 грн/ КВтч. А если учитывать потребность в инвестициях в сетевую инфраструктуру для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии - это значительно больше ", - утверждает Минэнерго.

Суть поправки народных депутатов к законопроекту 8449-д, которую Минэнергоугля в целом поддерживает, заключается в приближении производства к узлам нагрузки - установки солнечных панелей на крышах и или фасадах зданий, которые являются центрами потребления электроэнергии в домохозяйствах.

Напомним, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что ограничения будут действовать в пользу энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова. По его словам, из-за ограничений украинцам будет сложнее самостоятельно производить э/э.

В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах (до сих пор можно и на земле, и на крышах).

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Экономическая правда