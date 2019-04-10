15 тонн томатов из Турции не пустили в Украину из-за моли

В грузе томатов из Турции обнаружили южноамериканскую томатную моль и вернули в страну-экспортера.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"В апреле 2019 года в Хмельницкой области при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Хмельницкий - центральный" в грузе свежих томатов весом 14,95 тонн, который поступил из Турции, был выявлен карантинный организм – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.). Зараженный груз возвращен в страну-экспортер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Турцию - будет отправлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал Укринформ, в январе 2019 года Госпотребслужба предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных мандаринов из Египта общим весом 22,4 тонны, а также партии мандаринов весом 17,3 тонны из Турции. А в феврале в Украину пытались ввезти почти 25 тонн цитрусовых из Египта, зараженных карантинным организмом - средиземноморской плодовой мухой (Ceratitis capitata Wied.).

Отметим, в 2018 году Украина снизила экспорт тепличных томатов до минимальных показателей за всю историю независимости страны.