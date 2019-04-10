"Укрзализныця" уменьшила цену на закупку дизтоплива у "ОККО" и "Анвитрейд"
"Укрзализныця" уменьшила цену закупки дизельного топлива при предоставлении первых разнарядок по контрактам с "ОККО" и "Анвитрейд".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В частности, 9 апреля компания подписала два контракта на поставку дизельного топлива с победителями аукционов, состоявшихся в системе ProZorro 27 марта. В рамках каждого аукциона компании-победители должны поставили 25 тыс. тонн дизтоплива.
Кроме того, заключены дополнительные соглашения на уменьшение цены топлива при предоставлении первых разнарядок поставщиком.
Как отметили в пресс-службе, один из контрактов заключен с ООО "ОККО КОНТРАКТ" по цене 28200 грн за тонну. Другой — с ООО "Анвитрейд" по цене 28083 грн за тонну.
Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал, что все договоры на поставку дизельного топлива предусматривают пересчет цены в зависимости от изменения показателей Platts.
"Поэтому "Укрзализныця" заключила дополнительные соглашения на уменьшение цены горючего при предоставлении первых разнарядок поставщиком", — пояснил он.
Так, по договору с "ОККО" цена снизилась до 27814 грн за тонну. По договору с "Анвитрейд" — до 27696 грн за тонну.
"Это еще один аргумент в пользу формульного ценообразования. При его отсутствии, в условиях снижения цен на рынке, "Укрзализныця" была бы вынуждена покупать дизель по завышенным ценам", — отметил Кравцов.
Он добавил, что еще одной особенностью условий поставки для "Укрзализныци" является отсрочка платежа в 5 банковских дней.
Согласно ценовой информации Консалтинговой компании UPECO, цены на крупнооптовые партии дизтоплива в день подписания договоров составляли 27167 грн за тонну на условиях предварительной оплаты.
В УЗ добавили, что в ближайшие дни будут подписаны еще два договора на поставку 50 тыс. тонн дизтоплива с победителями двух других аукционов, состоявшихся 1 апреля.
Напомним:
1 апреля УЗ провела второй успешный тендер на закупку дизтоплива.
Напомним, "Укрзализныця" на протяжении двух месяцев не могла провести закупку дизельного топлива из-за отсутствия заявок от трейдеров и поставщиков ДТ. Из-за этого УЗ была вынуждена переносить 8 раз подачу заявок.
В конце февраля "Укрзализныця" ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.
12 марта ЦОП увеличил стартовую стоимость ресурса на 6,7%, до 28 252 грн/т.
27 марта у "Укрзализныци" наконец-то получилось закупить топливо. Победителями тендера на поставку еще 50 тыс. т дизтоплива были определены ОККО и "Анвитрейд".
Экономическая правда
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