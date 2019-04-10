Украина расширила список запрещенных товаров из РФ
Кабинет министров расширил перечень товаров из Российской Федерации на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, сначала утвержденный им в декабре 2015 года, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно проекту постановления, в перечень внесены банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков с бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.
Кроме этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены: формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, которая используется в устройствах железнодорожной автоматики.
Напомним:
В декабре 2018 Кабмин продлил ограничения на импорт некоторых товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года.
30 декабря 2015 Кабинет министров утвердил перечень запрещенных для ввоза в Украину российских товаров. Этот список неоднократно дополняли.
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