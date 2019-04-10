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Правительство рассмотрит новые торговые санкции против РФ

Среда, 10 апреля 2019, 10:15

Кабинет министров во время заседания 10 апреля рассмотрит вопрос расширения торговых санкций против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на программу заседания правительства.

Заседание правительства, на котором будут рассматриваться торговые санкции против России, начнется в 11.00.

Сообщается, что среди прочего Кабмин рассмотрит проект постановления "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации".

Докладчиком по этому вопросу является первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Стапан Кубив.

Напомним, 20 марта этого года Президент петр Порошенко ввел в действиерешение СНБО о обновленные персональные экономические и другие санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины.

Европейская правда

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