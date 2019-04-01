МХП завершит вторую очередь Винницкой птицефабрики к 2022 году

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" планирует завершить строительство второй очереди Винницкой птицефабрики мощностью 260 тысяч тонн к 2022 году.

Об этом со ссылкой на годовой отчета компании, обнародованный на Варшавской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина.



Согласно отчету, МХП запустил первую линию второй очереди птицекомплекса в 2018 году, мощность линии – 30 тыс. тонн. Расширение производство позволит МХП увеличить производство курятины на 36% – до 840 тыс. тонн с 618 тыс. тонн.



Согласно отчету, МХП также продолжает активно искать возможности для слияний и поглощений компаний, которые занимаются производством или переработкой мяса птиц в ЕС, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



По данным в отчете, компания с 2018 года строит второй и крупнейший биогазовый комплекс мощностью 24 МВт на Винницкой птицефабрике. Комплекс выйдет на полную мощность через два года. Запуск первой очереди мощностью 12 МВт запланирован на середину 2019 года.



МХП также намерена в среднесрочной перспективе увеличить земельный банк до 500 тыс. га (к концу 2018 года – 370 тыс. га), чтобы "еще больше снизить зависимость от сторонних поставщиков ингредиентов для кормов и обеспечить дополнительные доходы в стабильной валюте от продажи зерна на экспорт".



Согласно отчету, капинвестиции МХП в 2018 году составили 232 млн долл, в основном в связи с запуском производственных площадок второй очереди Винницкой птицефабрики. Планируемый объем капитальных инвестиций на 2018-2022 годы – 420 млн долл.

Как сообщалось в феврале, МХП купил крупнейшую птицефабрику в Словении.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.



Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.