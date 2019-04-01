Агрохолдинг Косюка расширит проект по отслеживанию настроений сотрудников

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" расширяет проект по исследованию уровня удовлетворенности своих сотрудников на основе передовых технологий в области искусственного интеллекта.

Об этом в Facebook написала директор департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга МХП Ксения Прожогина.

"Мы начинаем масштабирование в рамках главного офиса проекта по исследованию уровня удовлетворенности сотрудников на основе передовых технологий в области искусственного интеллекта — эмоциональных вычислений", — написала она.

По словам Прожогиной, до этого в течении нескольких месяцев небольшая группа сотрудников-добровольцев МХП участвовала в реализации пилотной части этого проекта для "обкатки" и настройки технологий.

В ближайшие дни, по словам директора департамента, ожидается поставка новейшего оборудования и программного обеспечения, аналогов которых в Украине нет, а также их монтаж. Это оборудование позволит собирать еще более точные данные на более широкой выборке участников исследования, отметила Прожогина.

В результате внедрения новых технологий пользу получат как сотрудники, так и сама компания, отметила она.

"Для человека — это инструмент более глубокого познания самого себя, психологического состояния, эмоциональных реакций, контроля эмоционального здоровья", — отметила Прожогина.

А для бизнеса — возможность защитить своих сотрудников от стресса, морального, профессионального и психологического выгорания.

Напомним, в ноябре 2018 года агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" с целью повышения продуктивности труда ввел мониторинг эмоций сотрудников.

Как тогда отметил глава правления компании Юрий Косюк, исследования доказали, что счастливые люди более высокопродуктивны.

С несчастными же сотрудниками, как он тогда рассказал, плотно работают психологи и сотрудники HR, "пытаясь что-то предложить этим людям для исправления ситуации". В случае отсутствия изменений — этих людей заменяют.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Экономическая правда