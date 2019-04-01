Ford отзывает с китайского рынка 610 автомобилей

Ford Motor (China) отзывает с китайского рынка 610 автомобилей из-за дефектных дроссельных заслонок с электроприводом.

Об этом со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР сообщает Интерфакс-Украина.



Уточняется, что речь идет об импортированных в страну машинах модели Edge, выпущенных в период с 9 августа 2010 года по 27 октября 2010 года.



Автопроизводитель заявил, что неисправленные дроссели могут привести к ограничению скорости вращения двигателя, что может привести к его отказу в экстремальных ситуациях и создать угрозу безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".



Также сообщается, что автопроизводитель проведет бесплатную замену дефектных деталей.

Ранее сообщалось, что Ford отзывает по всему миру почти тысячу автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже более 20 человек.