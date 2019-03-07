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МЭРТ обвинил Госгеокадастр в срыве земельных аукционов

Четверг, 7 марта 2019, 18:54
В Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) считают, что Госгеокадастр срывает пилотный проект по внедрению электронных земельных торгов через Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

В декабре 2018 года после длительной подготовки территориальные подразделения Госгеокадастра опубликовали в системе ProZorro.Продажи первые 10 лотов. Однако, после аукционов Госгеокадастр прекратил выставлять лоты на торги, мотивируя это тем, что ProZorro.Продажи обнародует данные участников и победителя аукциона.

По мнению Минэкономразвития, позиция Госгеокадастра может свидетельствовать о сознательном нежелании проведения электронных земельных аукционов в системе ProZorro.Продажи и поиске оснований для уклонения от использования открытой и эффективной системы проведения аукционов.

В Минэкономразвития отмечают, что 8 из 10 аукционов прошли успешно - среднее увеличение цены составило 223%. При суммарной начальной стоимости лотов 332 тыс. гривень их конечная стоимость превысила 1 млн гривень.

Минэкономразвития настаивает на том, что раскрытие для общественности данных участников и победителя аукциона обеспечивают действительно открытую и прозрачную продажу, создает возможности для общественного контроля и использования открытых данных.

"Налаживание сотрудничества и использование системы ProZorro.Продажи позволит не только эффективно реализовать права аренды, но и обеспечить прозрачность и публичность отношений аренды земель сельскохозяйственного назначения, повысить уровень доверия общества и минимизировать социальное напряжение в сфере земельных отношений", - говорится в сообщении.

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земля МЭРТ

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