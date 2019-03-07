"Газпром" будет рад отставке Коболева – министр

Смена главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на другую кандидатуру сейчас сыграет на руку российскому "Газпрому".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "5 каналу" вечером 6 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что Коболев первый, кому удалось "поставить "Газпром" на колени".

"Я боюсь, что как минимум, они ("Газпром" – ред.) действительно рады. Поскольку никто до Коболева не смог поставить "Газпром" на колени. И фактически заслуга Коболева в том, что Украина стала геополитическим игроком в энергетической сфере. Он (Коболев – ред.) использовал, как казалось России, их непревзойденность и всесильность в энергетике – они же давно говорили, что газ – это оружие, и внезапно оказалось, что этот вопрос – ахиллесова пята России. И он дважды разбил их в газовом арбитраже на международном уровне", – отметил Омелян.

Министр подчеркнул, что взнос Коболева в развитие украинской энергетической отрасли и геополитического развития еще будет соответственно оценен в будущем.

Также Омелян прокомментировал свое решение проголосовать за проведение конкурса на должность главы "Нафтогаза".

"Моя точка зрения отличалась от одобренной Кабмином, но ее никто не поддержал. И поскольку я считаю, что решение (Кабмина – ред.) должно быть единогласным, я поддержал эту позицию во время голосования", – отметил министр.

Как сообщалось, глава правления НАК Коболев хочет завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза".

В то же время Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

На пресс-конференции в среду глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.