Омелян оценил рынок пассажирских авиаперевозок: украинцы мало летают

Украинцы все еще очень мало летают, а рынок пассажирских авиаперевозок нужно развивать, инвестируя в аэропорты.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала" вечером в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

По приведенным им показателям, на одного украинца приходится 0,3 полета в год. Хотя, по словам министра, нормальный показатель должен составлять более одного полета на человека.

"Я убежден, что рынок Украины — минимум 60 млн пассажиров в год. И мы сможем его достичь достаточно быстро, если мы будем инвестировать в аэропорты", — заявил министр.

По данным Мининфраструктуры, авиакомпании Украины за 2018 год перевезли около 12,5 млн пассажиров, что на 18% больше по сравнению с 2017 годом. Пассажиропоток через аэропорты страны впервые в истории превысил 20 млн пассажиров, увеличившись на 25% - до 20,55 млн человек.

Как сообщалось, именно небольшие аэропорты помогли обеспечить Украине рекордный пассажиропоток в 2018 году.