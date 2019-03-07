Группа хакеров из Ирана атаковала 200 компаний по всему миру

Более 200 компаний по всему миру за последние два года подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана.

Об этом сообщает DW.

Такая информация следует из исследования корпорации Microsoft, опубликованного 6 марта.

Сообщается, что киберпреступники похищали конфиденциальную информацию предприятий и стирали данные из памяти компьютеров. Суммарный ущерб от их действий составляет сотни миллионов долларов.

Жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны. Эти компании базировались в таких странах как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

Хакерские группировки Holmium и APT33

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана.

Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка — APT33, утверждается в исследовании.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

Напомним:

В январе хакеры опубликовали базу пользовательских данных с почти 773 миллионами адресов электронной почты и 22 миллионами уникальных паролей. Как сообщалось, это была крупнейшая утечка украденных данных из всех известных.

Также ранее работники киберполиции разоблачили группу хакеров, которые получали доступ к компьютерам пользователей и перечисляли все средства со счетов владельца устройства на свои счета или в криптовалюту.