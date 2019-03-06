В Украине пытались продать партию презервативов Durex, которая считалась уничтоженной
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выявила на территории Украины контрабандную партию презервативов Durex.
Об этом сообщила Гослекслужба в Facebook.
Указанная партия презервативов была выявлена сотрудниками ООО "Реккитт Бенкизер Украина", представляющим компанию производителя презервативов Durex британскую Reckitt Benckiser Healthcare, которые для контроля продукции приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, ранее не допущенных в обращение и считавшихся уничтоженными.
Речь, в частности, идет о презервативах Durex RealFeel в упаковках по три и 12 шт.
"Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий. Из-за указанной проблемы эти партии изделий не получили разрешение на продажу, однако все-таки появились незаконным образом на рынке Украины", - сообщает Гослекслужба.
Для защиты потребителей от опасной продукции представитель производителя обратился в правоохранительные органы Украины.
В свою очередь, Гослекслужба принимает все необходимые меры, согласно действующему законодательству.
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