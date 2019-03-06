Минфин продал ОВГЗ на 5,69 миллиарда

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма на традиционных первичных аукционах 5 марта составил 5,69 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98 дней под 19,5% годовых на 1,737 млрд грн, 182 дня под 19% годовых на 142,335 млн грн, 217 дней под 19% годовых на 949,311 млн грн, 273 дня под 18,5% годовых на 1,765 млрд грн, 532 дня под 18,7% годовых на 204,846 млн грн, 686 дней под 18% годовых на 679,327 млн грн, 1036 дней под 17,25% на 2,521 млн грн.

Средства в долларах привлечены на единственном аукционе по размещению валютных бумаг на 342 дня под 7,25% годовых на 7,876 млн долларов.

Объем продажи в гривневом эквиваленте на 20,2% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Так, продажи 3-месячных и 2-летних гривневых бумаг увеличились в 2,7 раза, а реализация 7-ми и 9-месячных гривневых бумаг состоялась после того, как неделю назад спрос на них отсутствовал.

В то же время Минфин отказался удовлетворить две заявки на 550 млн грн на покупку 3-летних бумаг, по которым покупатели просили до 18% годовых, сохранив ставку на уровне 17,25% годовых.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне – от 19,5% по 3-4-мес. до 18,5% по 9-мес., 18% – по 2-летним и 17,25% по 3-летним, в долларах – 7,25% по годичным бумагам.