Посол США призвала уволить главу Антикоррупционной прокуратуры

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом посол отметила в своем выступлении, сообщается на сайте посольства Соединенных Штатов.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - подчеркнула она.

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд и если вина доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", - подытожила Йованович.

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Генерал Холодницкий – на выход

Напомним:

Весной 2018 года стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

Речь шла о 5 эпизодах: дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, два дела, где может фигурировать депутат из "Народного фронта" Георгий Логвинский, так называемое дело Бахматюка, дело о машине бывшего руководителя НАПК Натальи Корчак и громкое дело мэра Одессы Геннадия Труханова.



30 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.

26 июля 2018 года комиссия решила объявить Холодницкому выговор.

В действиях главы САП установили "не обеспечение соблюдения требований к профессиональной этике и поведения прокурора" и "состав дисциплинарного проступка".

29 января 2019 года Главное следственное управление СБУ закрылоуголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

Украинская правда