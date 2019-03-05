Сын Гладковского говорит, что за расследованием журналистов стоит Коломойский

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський считает, что за расследованием против него и его отца стоит олигарх Игорь Коломоський.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", который принадлежитокружению президента Петра Порошенко.

"Вброс этой скомпилированной информации имеет полностью политический характер", - сказал он, добавив, что в этом заинтересованы оппозиционные политики и олигархи, в частности Коломойский.

"Все знают, что господин Коломойский серьезный спонсор и Зеленского и Тимошенко, который абсолютно заинтересован в этом и является создателем этой истории", - сказал Гладковський.

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Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Гладковский-младший заявил, что подаст в судна журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.

В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранилдиректоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.

В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.

4 марта Порошенко уволилГладковского из СНБО.

Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал в ближащее время рассказать, кто прислал журналистам информацию.

Украинская правда