Строительство школы стоит 100 миллионов гривень, детского сада — 38

Строительство одной школы стоит от 100 миллионов гривень, детского сада — от 38 миллионов.

Об этом говорится в статье "Экономической правды" "В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше".

По расчетам Минрегионстроя, стоимость создания одного учебного места в школе в январе 2018 года составляла 100 тыс. грн. Поскольку школа в среднем рассчитана на тысячу учебных мест, строительство одного такого учебного заведения стоит от 100 млн грн.

Если говорить о детских садах, то стоимость создания одного места в них, по подсчетам министерства, составляет 127 тыс. грн. А так как детсад в среднем рассчитан на 300 детей, его строительство стоит от 38 млн грн.

Подробнее читайте в статье: "В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше"

Напомним:

Количество школьников в Киеве растет в 20 раз быстрее, чем количество мест в школах.

Чтобы покрыть существующий дефицит учебных мест в школах и детских садах, Киеву нужно начать строить одновременно не менее 57 школ и 70 детских садов.

Это обойдется городу примерно в 8-22 млрд грн.