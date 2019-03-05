Пожарная служба выявляет нарушения в 97% компаний

Если бизнес проверит пожарная служба, то в 97% случаев выявит нарушения. Если гоструда — в 73%, а санэпидемслужба — в 39%.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Всего за последний год государственные проверяющие органы провели более 73 тысяч проверок бизнеса.

Чаще всего украинский бизнес проверяла служба по вопросам труда (20,8 тыс. проверок). На втором месте — служба по вопросам чрезвычайных ситуаций (16,6 тыс.). На третьем — служба по вопросам безопасности пищевых продуктов (16,2 тыс.).

Процент выявление нарушений сильно отличается в зависимости от службы. Так, если в бизнес придет служба по вопросам чрезвычайных ситуаций, то почти точно выявит нарушения. 97% проверок пожарной безопасность закончились именно так.

На втором месте по количеству выявленных нарушений — служба по геологии и недрам земли (89%), на третьем — экологическая служба и служба по лекарственным средствам (до 84%).

"Информация о плановых проверках позволяет узнать, что проверяют государственные органы, какие типичные ошибки допускают компании и подготовиться к проверкам. Кроме анализа предыдущих проверок предприниматели имеют возможность посмотреть соответствующую форму акта с перечнем вопросов и проверить, всех ли необходимых требований придерживаются на вашем предприятии", — рассказал эксперт BRDO, менеджер проекта "Инспекционный портал" Яна Горюнова.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине утратил действие закон о моратории на проведение проверок бизнеса. В связи с этим Государственная фискальная служба сформировала план-график проверок на 2019 год. В него включили почти 5 тыс. предприятий.