Во Львове заработал сервис SMS-отплаты в транспорте

У жителей Львова, кроме таких инновационных сервисов оплаты как QR, Приват24 или бесконтактный валидатор, появилась возможность оплачивать проезд в городском транспорте и с помощью SMS.

Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора "Киевстар", при поддержке которого совместно со Львовским городским советом и коммунальным предприятием "Львовэлектротранс" и удалось воплотить в жизнь новую услугу.

Таким образом, Львов стал уже третьим городом в Украине, где горожане могут оплачивать поездки с помощью услуги смарт-гроші.

Чтобы оплатить проезд SMS-кой, нужно отправить сообщение с кодом соответствующего маршрута на номер 877. Через 1-2 минуты придет ответное сообщение с подтверждением платежа и сроком действия билета. Плата за само SMS при этом не взымается — с мобильного счета абонента списывается только стоимость проезда. Сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи "Киевстар".

По оценке местных транспортников, электронные способы оплаты регулярно использует примерно 15% пассажиров. Это высокий показатель, свидетельствующий о готовности горожан к переходу на безналичные способы платежей.

Опыт внедрения сервиса в других городах — Ивано-Франковске и Виннице — также показывает, что SMS-оплаты пользуются спросом. Так, в Ивано-Франковске количество пользователей ежемесячно растет минимум на 23%. В Виннице им ежедневно пользуется около 2000 человек.

Смарт-гроші от "Киевстар" – это полноценный мобильный кошелек, который позволяет быстро осуществлять платежи и денежные переводы. С его помощью деньги с мобильного счета можно использовать не только для оплаты телеком-услуг, но и для работы с различными видами финансовых продуктов с минимальной комиссией или без нее. Услуга предоставляется на базе электронных денег Национальной платежной системы "ПРОСТIP" в партнерстве с АО "АЛЬФА-БАНК".

Напомним:

В феврале оплату проезда в транспорте с помощью SMS запустили в Виннице.

В январе "Ощадбанк" и Visa запустили систему оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора в Чернигове.

Также напомним, что по состоянию на март 2018 года почти полмиллиона украинцев оплачивали проезд в транспорте электронными билетами.

Экономическая правда