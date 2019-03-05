Порошенко уволил экс-и.о. министра финансов с поста своего экономического советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности внештатного советника бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского.

Об этом говорится в указе президента № 50/2019 от 4 марта.

"Освободить Игоря Уманского от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Уманский дважды занимал пост первого замминистра финансов: с 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года и с октября 2014 года по декабрь 2015-го. При этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года он был исполняющим обязанности министра финансов.

Как пишет Liga.net, Уманский стал внештатным советником Порошенко в октябре 2016 года. В феврале он сообщил, что подал заявление об увольнении с этой должности в связи с тем, что его предложения в Администрации президента игнорировали.

"Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом... Сфера вопросов, за которую я отвечал, - это финансы, бюджет, банковский сектор. Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не сходится с моим видением, как это должно происходить", - сказал он журналистам.