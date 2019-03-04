Украина с начала года добыла 3,5 миллиарда кубов газа
Добыча природного газа в Украине за январь-февраль 2019 года увеличилась по сравнению с январем-февралем 2018 на 2,8% - до 3,46 млрд кубометров.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы - компании "Укртрансгаз".
В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 2 месяца 2019 года увеличилась также на 2,8% и составляет 2,54 миллиарда кубометров.
Сообщается, что крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-феврале 2019 года добыла 186 млн кубометров газа, а другие компании - 728,9 млн кубометров.
Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% - до 20,9 млрд кубометров.
При этом, крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.
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