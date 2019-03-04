Ферма по выращиванию личинок собрала 125 миллионов долларов инвестиций

Французский стартап Ynsect собрал 125 миллионов долларов венчурных инвестиций.

Об этом сообщает Reuters.

Компания планирует запустить полностью автоматизированную ферму в Амьене, на севере Франции.

Ферма будет производить около 20 тысяч тонн белка из насекомых в год. Машины будут кормить жуков, следить за их здоровьем и собирать их в виде 4-сантиметровых личинок, которые затем варят и перерабатывают в коричневый порошок.

Это сырье будет использоваться для производства растительных удобрений и кормов для животных и рыб.

"Мы протестировали десяток видов, таких как бабочки и сверчки, прежде чем сосредоточиться на личинках жука, которые являются лучшими с точки зрения производственного процесса и пользы для здоровья", - рассказал Антуан Хьюберт, основатель компании.

Напомним, в октябре 2018 в Винницкой области начало работу предприятие по выращиванию королевских креветок.

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