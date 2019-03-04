Льготы на образование: Гройсман рассказал, как сэкономить на обучении детей

С начала года украинские семьи имеют право получать льготы на образование детей.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

"С 1 января 2019 года те родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения", — написал премьер.

По его словам, ориентировочный размер такой скидки составляет 18% от суммы обучения.

Чтобы получить скидку, семья должна заключить договор с учебным заведением. В документе должно быть указано, кто предоставляет и получает услугу, а также сумма и сроки оплаты.

Гройсман напомнил, что правительство вводит различные программы поддержки молодым семьям. Например, каждая мама в роддоме теперь получает пакет малыша. Также с 1 января 2019 года начала действовать новая социальная программа "Муниципальная няня" — правительство будет возмещать родителям услуги по уходу за ребенком до трех лет.

Напомним, что в 2018 году Министерство образования и здравоохранения попало в топ по уровню проведения расходов. Так, программа "Новая украинская школа", в которой дети смогут получать качественное образование и практический опыт его применения, профинансирована на 98%.

Экономическая правда