Процентные ставки для валютных депозитов выросли

По итогам прошедшей недели средние депозитные ставки выросли для долларов и евро, для гривневых сбережений доходность снизилась.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Гривневые сбережения преимущественно опустили средние процентные ставки. Максимально сбросили бессрочные сбережения – 0,16 п.п. до 8,14% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 13,97% годовых. Депозиты на период от 3 месяцев до полугода потеряли в цене 0,02 п.п. и предлагают 14,56% годовых. Вклады периодом свыше года подешевели на 0,05 п.п. до 14,11% годовых. Сбережения сроком от 1 до 3 месяцев набрали 0,12 п.п., их стоимость составляет 11,99% годовых. Не изменили свою доходность вклады на период до 1 месяца (10,50%).

Бессрочные сбережения в долларах набрали 0,02 п.п., их средняя ставка составляет 0,93% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., выросла доходность вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев (2,40%), до 12 месяцев (2,97%) и свыше 12 месяцев (3,13%). Остальные периоды не претерпели изменений в процентных ставках. Доходность депозитов сроком до месяца составляет 1,41% годовых, от месяца до 3 – 1,29% годовых.

Что касается, вкладов в евро, не претерпели изменений средние ставки для периодов до месяца (1,07%) и от 1 до 3 месяцев (1,22%). Синхронно выросли в цене вклады периодом свыше года и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 2,42% и до 0,58% годовых соответственно). Также синхронно повысили доходность депозиты сроком от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев, на 0,01 п.п. до 1,74% и до 2,22% годовых соответственно.