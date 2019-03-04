Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок

4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;

Евро - 30,41 - 30,44 гривни;

Российский рубль - 0,4074 - 0,4081 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,72 - 26,94 гривни. Евро покупают по 30,31 гривни, продают по 30,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,81 - 26,85 гривни, евро - 30,42 - 30,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 марта на уровне 26,86 гривни.

1 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,85 гривни за доллар.

Экономическая правда