Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок
4 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,82 - 26,85 гривни;
Евро - 30,41 - 30,44 гривни;
Российский рубль - 0,4074 - 0,4081 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,72 - 26,94 гривни. Евро покупают по 30,31 гривни, продают по 30,69 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,81 - 26,85 гривни, евро - 30,42 - 30,50 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 марта на уровне 26,86 гривни.
1 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,82 - 26,85 гривни за доллар.
Экономическая правда
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