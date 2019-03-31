Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально отказалась от выпуска беспроводной зарядкой станции AirPower.

Об этом сообщает "Укринформ".

О закрытии проекта стало известно от от вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Дэна Ричи.

Он заявил о том, что более трех лет бренд работал над этим устройством, но нынешний уровень развития технологий не позволяет сделать так, чтобы этот продукт соответствовал высоким стандартам Apple пишет akket.com.

Также было отмечено, что беспроводная зарядка AirPower не способна заряжать три устройства одновременно, когда они находятся в произвольном порядке. Именно это должно было стать главной особенностью данного продукты, но, увы, ничего такого не случится.

Из-за невозможности сделать обещанное Apple решила полностью отменить данный проект, отказавшись от выпуска беспроводного зарядного устройства для iPhone, Apple Watch, AirPods и других электронных устройств.