Гладковский назвал расследование о хищениях "компиляцией лживых фактов"

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его "пытаются использовать в избирательной кампании".

Об этом Гладковский-старший заявил, комментируя акцию националистических организаций перед домом его сына, которая прошла накануне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Моим оппонентам ... не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына. Итогом таких действий станет только "картинка" для СМИ. Мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации", - сказал он.

"Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие, поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля", – заявил Гладковский.

Акция представителей "Национальных дружин" состоялась перед домом Игоря Гладковского после субботнего марша Нацдружин в центре Киева.

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Напомним:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий.

Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ.

В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.

В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Украинская правда