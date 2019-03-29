Бизнесу возместили почти 6 миллиардов НДС за месяц

Государственная казначейская служба с начала марта возместила 5,781 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщается на сайте Госказначейства.

Из этой суммы 3,567 млрд грн налога было возмещено 28 марта.

Наибольшие суммы бюджетного возмещения НДС 28 марта получили аффилированные с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - 993,048 млн грн, "Запорожсталь" - 497,713 млн грн и "Азовсталь" - 394,893 млн грн.

Помимо этого, один из крупнейших операторов на зерновом рынке "Нибулон" получил 380,885 млн грн возмещения НДС, а агроэкспортеры "АТ Каргилл" и "Гленкор Агрикалчер Украина" - 243,8 млн грн и 153,38 млн грн соответственно.

В целом 28 марта возмещение указанного налога получили 234 компании.

В феврале 2019 года показатель возмещения НДС составил 13,05 млрд грн, в январе — 19,71 млрд грн.

Экономическая правда