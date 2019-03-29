Турция планирует открыть в Украине логистический хаб

Турция разработала проект создания в Украине логистического хаба.

Об этом шла речь 28 марта на встрече в посольстве Украины в Анкаре, сообщает Укринформ.

"Мы разработали логистический проект и намерены открыть логистический центр в Украине, а также в Грузии. Конечно, мы планируем это сделать на государственном уровне, и таким образом это будет очень большой вклад в транспортную сферу обеих стран", — сказал представитель министерства морского транспорта и сообщений Турции Кемаль Гюней.

Он также подчеркнул, что "увеличение флота и наращивание морского сообщения в Черном море между нашими странами будет большим вкладом в развитие транспортной сферы".

Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул заинтересованность украинской стороны в таком сотрудничестве.

"Для нас Турция – это также возможность приобщиться к Шелковому пути, если брать во внимание транспортное измерение. Мы достигли серьезных договоренностей между нашими транспортными ведомствами и в этом направлении мы хотим работать", — сказал Сибига.

И добавил, что речь идет как об уже существующих сетях (Карс – Тбилиси – Баку), так и о развитие паромных сообщений, "поскольку весь транзит в Иран и на Ближний Восток из Украины идет через этот регион".

По его словам, использование совместного транзитного потенциала государств – очень важное направление сотрудничества, которое еще не полностью задействовано.

"Насколько я понимаю, выгодной будет и сама стоимость доставки грузов. Но все это должно быть темой обсуждения экспертов. В этом году состоится заседание соответствующей комиссии, надеюсь, что эти вопросы будут вынесены на новый, высший уровень", – сказал дипломат.

Как сообщалось, Украина и Турция работают над согласованием последних пунктов для подписания соглашения о свободной торговле.

Напомним, что в октябре 2018 года компания DEZEGA на новом заводе в г. Измир (Турция) выпустила 100-тысячный самоспасатель украинской разработки.