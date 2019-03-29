САП опубликовала список закрытых дел о незаконном обогащении
Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень 65-ти уголовных дел, которые закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
Об этом 28 марта сообщает пресс-служба САП.
"По состоянию на 28 марта 2019 года закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствах, которые расследовали детективы НАБУ достигает 1 млрд 334 млн 446 тысяч грн, 1,137 млн долларов и 531 тысячу евро", - отметили в ведомстве.
В САП опубликовали весь перечень закрытых дел по хронологии регистрации в ЕРДР.
Прокуратура не называет фамилии лиц, чье состояние проверяла. Однако "Украинская правда", проанализировав информацию из открытых источников, установила имена части чиновников.
- От 27.04.2016 относительно незаконного обогащения прокуроров Генпрокуратуры на сумму 10 млн грн (3 автомобиля стоимостью 3 млн грн, квартира - 4 млн грн, несколько земельных участков - 3 млн грн).
- Николай Бояркин – от 18.10.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Государственной службы геологии и недр Украины на сумму 4,3 млн гривен (квартира – 3,5 млн грн, автомобиль 0,8 млн грн).
- Павел Ткачук – от 20.10.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Национальной академии сухопутных войск на сумму 4,7 млн грн (дом стоимостью 3,2 млн грн и автомобиль стоимостью 1,5 млн грн).
- Дмитрий Сус - от 26.10.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Генпрокуратуры на сумму 1 млн грн (автомобиль).
- Игорь Мосийчук - производство от 10.11.2016 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 1,5 млн грн (денежные активы).
- Евгений Дейдей – производство от 16.11.2016 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 6,2 млн грн (два автомобиля и недвижимость).
- От 21.11.2016 относительно незаконного обогащения прокурора Генпрокуратуры на сумму 2 млн грн (автомобиль - 1 млн грн, доля уставного капитала - 1 млн грн).
- От 09.12.2016 относительно незаконного обогащения судьи Подольского районного суда города Киева на сумму 3 млн грн (автомобиль - 1 млн грн, квартира - 2 млн грн).
- Павел Вовк – от 09.12.2016 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Окружного административного суда города Киева на сумму 12 млн грн (жилой дом - 3 млн грн, квартира - 7 млн грн, автомобиль - 1 млн грн и зарубежные поездки).
- От 09.12.2016 относительно незаконного обогащения судей Окружного административного суда города Киева на сумму 8 млн грн (автомобиль - 2 млн грн, две квартиры - 4 млн грн и наличные средства - 2 млн грн).
- От 11.01.2017 относительно незаконного обогащения Народный депутат на сумму 13 млн грн (2 квартиры и наличные средства).
- Вадим Новинский - от 24.02.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 12 млн грн (корпоративные права в 9 хозяйствующих объектах).
- Сергей Князев – от 09.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Национальной полиции на сумму 4 млн грн (квартира - 68 тыс. долл., жилой дом, несколько земельных участков и автомобилей суммарной стоимостью более 80 тыс. долл.).
- От 09.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Государственной экологической инспекции в Николаевской области на сумму 1,2 млн грн (денежные активы).
- Павел Демчина – от 10.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Службы безопасности на сумму 3,761 млн грн (2 автомобиля и 2 земельных участка).
- От 10.03.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Стрыйской ОГНИ ГУ ГФС во Львовской области на сумму 227 тысяч 790 евро и 39,360 тысяч долларов (денежные средства).
- Дмитрий Белоцерковец - от 13.03.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 7,5 млн грн (земельный участок, частный дом, 2 квартиры на Печерске в Киеве).
- Олег Ляшко - от 29.03.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 700 тысяч долларов (жилье и наличные средства).
- от 12.04.2017 относительно незаконного обогащения должностных лиц из числа руководства Главного военного представительства Министерства обороны (передали своим близким родственникам в собственность 5 квартир в Киеве, одно нежилое помещение (под кафе) и 2 паркоместа).
- от 13.04.2017 относительно незаконного обогащения руководства Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины на сумму 26 млн грн (автомобиль Range Rower и 5-комнатная квартира на Печерске в Киеве).
- от 24.04.2017 относительно незаконного обогащения начальника управления Главной военной прокуратуры и руководителя одного из департаментов ФГВФЛ на сумму 8,5 млн грн (квартира и машиноместо).
- от 31.05.2017 относительно незаконного обогащения одного из руководителей Национальной академии прокуратуры на сумму 2 млн грн (жилой дом).
- от 11.07.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 15,9 млн грн (квартира в Киеве стоимостью 10,9 млн грн, мебель общей стоимостью 140 тыс. евро, сертификаты казначейских обязательств - 499 тыс. грн, расходы на туристические поездки - 900 тыс. грн).
- от 20.07.2017 относительно незаконного обогащения начальника материальной части Национальной полиции на сумму 10 млн грн (автомобиль 2,5 млн грн, гостиничный комплекс 7,5 млн грн).
- Роман Сосков – от 03.08.2017 относительно незаконного обогащения заместителя прокурора Днепропетровской области на сумму 2,6 млн грн (квартира - 1 млн грн, коттедж – 1,4 млн грн и гараж – 0,2 млн грн).
- Сергей Левочкин - от 08.08.2017 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 13 млн грн (13 млн грн наличных и жилой дом и земельный участок на территории коммуны Сен-Жан-Кап-Ферра округа Ницца, Французская Республика, стоимость которых не установлена).
- Сергей Крымчак - от 08.09.2017 относительно незаконного обогащения депутата Киевского горсовета на сумму 98 млн грн (корпоративные права в 5 субъектах хозяйствования и транспортное средство).
- от 19.09.2017 относительно незаконного обогащения должностного лица Администрации президента на сумму 102 млн грн (2 земельных участка и дом в Киеве).
- от 30.10.2017 относительно незаконного обогащения руководителя института политических и этнонациональных исследований имени А.Ф. Кураса НАН Украины на сумму 2 млн грн (денежные активы).
- Олег Голяшкин – от 06.11.2017 относительно незаконного обогащения судьи Высшего административного суда на сумму 1,7 млн грн (гараж в Киеве, мотоцикл Harley-davidson и наличные средства в сумме 38,5 тыс. долларов).
- Андрей Пащенко – от 14.11.2017 относительно незаконного обогащения бывшего руководителя Главного управления Миндоходов в Киеве на общую сумму 3,7 млн грн (квартира в Киеве).
- Андрей Портнов - от 27.11.2017 относительно незаконного обогащения советника президента Украины на сумму 26 млн грн (денежные активы).
- Кавилин Алексей – от 04.12.2017 относительно незаконного обогащения начальника Главного управления ГФС в Запорожской области на сумму 2,062 млн грн (денежные активы).
- от 20.12.2017 относительно незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора Генпрокуратуры на сумму 3 млн грн (денежные активы).
- от 18.01.2018 относительно незаконного обогащения руководством ГУ "Центр общественного здоровья Украины МЗ Украины" на сумму 10,7 млн грн (денежные активы).
- от 10.02.2018 относительно незаконного обогащения судьи Дружковского городского суда Донецкой области на сумму 853 тыс. грн (автомобиль Audi Q7).
- от 21.02.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму 4,45 млн грн (денежные активы).
- от 22.02.2018 относительно незаконного обогащения заместителя начальника отдела Волынской таможни ГФС на сумму 1,49 млн грн и 260,4 тысяч евро, находящихся на банковском счете в банке Греции.
- Юрий Мороко - от 14.03.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на сумму почти 1,9 млн грн (частный дом в Киеве).
- от 28.03.2018 относительно незаконного обогащения депутата Киевского областного совета на сумму 42 780 евро и 397 550,96 долларов (денежные активы).
- от 11.04.2018 относительно незаконного обогащения заместителя прокурора Донецкой области на общую сумму 2 млн грн (жилой дом и земельный участок в Киевской области).
- от 16.04.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на общую сумму более 18 млн грн (расходы на аренду виллы в Сен-Тропе, Французская Республика).
- от 18.04.2018 относительно незаконного обогащения Народного депутата на общую сумму 22,4 млн грн (денежные активы).
- Александр Данилюк - от 24.04.2018 относительно незаконного обогащения министра финансов на сумму 28,8 млн грн (квартиры в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
- Елена Яценко - от 22.05.2018 относительно незаконного обогащения судьей Высшего хозяйственного суда на сумму 3,6 млн грн (5 квартир в Киеве).
- от 05.06.2018 относительно незаконного обогащения судьей Высшего административного суда на сумму 18 млн грн (дом в Вене, Республика Австрия, Анталии, Турция, Франкфурте-на-Майне, Республика Германия, городе Дубай, ОАЭ).
- от 07.06.2018 относительно незаконного обогащения народным депутатом на сумму 25 млн грн (квартира на Печерске в Киеве, 2 элитных автомобиля).
- от 20.06.2018 относительно незаконного обогащения руководства Днепровского городского совета на сумму 50 млн грн (денежные активы).
- Ярослав и Богдан Дубневичи - от 26.06.2018 относительно незаконного обогащения Народными депутатами на сумму 489 млн грн (денежные активы, недвижимость в Украине, корпоративные права).
- от 26.06.2018 относительно незаконного обогащения народным депутатом на сумму 2 млн грн (денежные активы).
- от 09.07.2018 относительно незаконного обогащения заместителя председателя Государственной архивной службы на сумму 2 млн грн (яхта).
- от 25.07.2018 относительно незаконного обогащения бывшим судьей Верховного суда на сумму 3 млн грн (дом в Киевской области, автомобиля Porsche).
- Мирослав Продан - от 29.08.2018 относительно незаконного обогащения руководителя Государственной фискальной службы на сумму 88,1 млн грн (2 квартиры в ЖК "Французский квартал" в Киеве, 1 дом в Киевской области, 2 дома в Турецкой Республике, один автомобиль Mercedes-Benz GLE и два автомобиля Toyota Land Cruiser).
- от 13.09.2018 относительно незаконного обогащения Черкасского городского головы на сумму 4,5 млн грн (квартира, нежилое помещение и гараж в Черкассах, 2 автомобиля).
- от 25.09.2018 относительно незаконного обогащения судьи Киевского городского суда Одессы на сумму 3,5 млн грн (частный дом в Одессе).
- Сергей Семочко - от 03.10.2018 относительно незаконного обогащения руководителя председателя Службы внешней разведки на сумму 7,4 млн грн (3 жилых дома, 4 земельных участка в селе Козин Киевской области).
- от 10.10.2018 относительно незаконного обогащения заместителя председателя Харьковской ОГА на сумму 9 млн грн (земельные участки).
- от 02.11.2018 относительно незаконного обогащения председателя Львовского апелляционного административного суда на сумму 1,5 млн грн (нежилое помещение, 2 земельных участка и 1 квартира).
- от 16.11.2018 относительно незаконного обогащения должностного лица таможни территориального органа ГФС на сумму 30 тыс. евро (денежные активы).
- Геннадий Труханов - от 04.12.2018 относительно незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму 115 млн грн (квартира и 2 нежилых помещения в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
- Вероятно, Вадим Сенин – от 20.12.2018 относительно незаконного обогащения судьи Соломенского районного суда Киева на сумму 1,03 млн грн (квартира в Киеве).
- Олег Аркуша – от 20.12.2018 относительно незаконного обогащения начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области (денежные активы).
- от 21.12.2018 относительно незаконного обогащения должностного лица Государственной пограничной службы на сумму 2 млн грн (квартира).
- от 18.01.2019 относительно незаконного обогащения заместителя директора - начальника управления экономики Департамента здравоохранения КГГА на сумму 2,6 млн грн (автомобиль Porsche).
- от 10.01.2019 относительно незаконного обогащения старшего следователя Генпрокуратуры на сумму 6 млн грн (дом в селе Козин Киевской области).
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Напомним:
26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
Отмену статьи не поддержали 4 из 18 судей Конституционного суда. Трое из них также выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.
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