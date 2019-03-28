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Стало известно, какая компания провела первый в Украине валютный своп

Четверг, 28 марта 2019, 20:04

"Кернел" стал первой в истории финансового рынка Украины компанией, которая провела транзакцию валютного свопа в формате гривня-доллар.

Об этом сообщает AgroReview.

Агрохолдинг обменялся валютами с ИНГ Банк Украина с условием обратного обмена через определенное время.

"Мы поддерживаем либерализацию рынка со стороны Нацбанка и надеемся, что этот инструмент позволит рынку заимствовать гривневый ресурс более эффективно, что является важным фактором для роста экономики", - заявили в компании.

"Кернел" Андрея Веревского - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию "Кернел" экспортирует более чем в 60 стран мира.

Валютный своп - один из инструментов валютной либерализации, которая сейчас активно внедряется Национальным Банком Украины. Своп позволяет осуществлять операции по обмену валют с обязательством обратного обмена через некоторое время на фиксированных условиях.

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Напомним, в декабре-2018 Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней.

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финансы

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