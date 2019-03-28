Житель Буковины майнил криптовалюту через сайты с бесплатной литературой

Фото cyberpolice.gov.ua

32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество интернет-ресурсов, на которых размещал скрипт для майнинга криптовалюты.

Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

Как правило, это были сайты с бесплатной литературой и научными работами. Ежемесячно эти сайты посещали более 1,5 миллиона пользователей.

Действия мужчины приводили к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей.

Во время проведения обысков в квартире правонарушителя правоохранители изъяли и направили на экспертизу его компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Напомним:

Недавно в аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.

140 миллионов долларов, которые "унес на тот свет" основатель канадской криптобиржи, так и не нашли.

24 февраля цена криптовалюты Bitcoin превысила 4,2 тысячи долларов, после чего резко снизилась.

В декабре-2018 криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок.

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