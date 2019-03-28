Boeing обновила программное обеспечение проблемных 737 MAX

Корпорация Boeing разработала обновления программного обеспечения самолетов серии 737 MAX для предотвращения сбоев в работе автоматизированной системы управления полетом.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая могла стать причиной крушения самолетов Boeing 737 MАХ в Эфиопии 10 марта и Индонезии в октябре 2018 г., предоставляя неверные данные об угле наклона самолета.

Если до сих пор система неоднократно принуждала нос опускаться, после обновления она будет выдавать предупреждение только один раз, предоставляя пилотам больше контроля над самолетом.

Федеральное авиационное управление (FAA) заявило, что еще не проверило и не сертифицировало обновление программного обеспечения.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

Читайте также: Крутое пике: взлетит ли Boeing 737 и что надо знать пассажирам

13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.